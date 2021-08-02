Randevusuz aşı yapılır mı? Telefonla aşı randevusu alma!

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 73.422.655kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor. Biontech aşısı bitti mi? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı kartı oluşturma! E-nabız aşı randevusu! Randevusuz aşı yapılır mı? Telefonla aşı randevusu alma!

Aşı randevu! Aşı kartı! Covid aşı! Aşı sayısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, bayram trafiğinin neden olduğu etkiyle tırmanışa geçen vaka sayılarının durdurulabilmesi için alınacak önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Randevusuz aşı yapılır mı? Telefonla aşı randevusu alma!

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIR MI?

Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanların Kovid-19 aşı programına dahil edilmesiyle randevu sisteminde yoğunluk yaşanmıştı ve böylelikle bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanmıştı. Ancak konu hakkında Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.'' Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu almak isteyenler ALO 182 hattını arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ile giriş yaparak aşı randevusu alabilir. MHRS'den randevu almak için eğer üyeliğiniz bulunmuyorsa öncelikle "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmekte. Üye olma işleminden sonra da Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik ve şifreniz ile gereken tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız tek işlem hastane ve hekiminizi seçmek.