Randevusuz aşı yapılır mı? HES uygulaması!
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Randevusuz aşı yapılır mı? HES uygulaması!

Randevusuz aşı yapılır mı? HES uygulaması!
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Aşılama hızla devam ederken randevu almayıp aşı yaptırmak isteyenler hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Randevusuz aşı yapılır mı? HES uygulaması!

Covid aşısı randevusunu sms veya e devlet üzerinden alınabilir. Peki, Randevusuz aşı yapılır mı? HES uygulaması! Randevu olmadan aşı vurulur mu?

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIR MI?

Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanların Kovid-19 aşı programına dahil edilmesiyle randevu sisteminde yoğunluk yaşanmıştı ve böylelikle bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanmıştı. Ancak konu hakkında Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.'' Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu almak isteyenler ALO 182 hattını arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ile giriş yaparak aşı randevusu alabilir. MHRS'den randevu almak için eğer üyeliğiniz bulunmuyorsa öncelikle "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmekte. Üye olma işleminden sonra da Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik ve şifreniz ile gereken tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız tek işlem hastane ve hekiminizi seçmek.

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