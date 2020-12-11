Ramo yeni bölüm izle! Ramo oyuncuları! Ramo hangi gün, hangi kanalda?
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Ramo yeni bölüm izle! Ramo oyuncuları! Ramo hangi gün, hangi kanalda?

11.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:05
Ramo yeni bölüm izle! Ramo oyuncuları! Ramo hangi gün, hangi kanalda?

aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Ramo yeni bölüm izle! Ramo oyuncuları! Ramo hangi gün, hangi kanalda?

BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu dizi Ramo yeni bölüm izle! Ramo oyuncuları! Ramo hangi gün, hangi kanalda?

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ!

Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir'e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur. Vasili'nin İstanbul'a gelmesi, Cihangir'in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar'ın masaya Cihangir'in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur. Diğer yandan Ramo'yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel'in tek isteği, bu savaşta Ramo'nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

RAMO HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır. Oyuncu kadrosu

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