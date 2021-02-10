Ramo Sibel öldü mü? Ramo 32. bölüm fragmanı izle! Ramo hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ramo Sibel öldü mü? Ramo 32. bölüm fragmanı izle! Ramo hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

10.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:17
Ramo Sibel öldü mü? Ramo 32. bölüm fragmanı izle! Ramo hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2 sezondur devam eden, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan Ramo Sibel öldü mü? Ramo 32. bölüm fragmanı izle! Ramo hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Ramo Sibel öldü mü? Ramo 32. bölüm fragmanı izle! Ramo hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

RAMO HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi Cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır. Ramo dizisi Cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Hayranları tarafından yer aldığı tüm projelerdeki performansı ile takdir toplamaya devam eden ve ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu, Ramo dizisinden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Güzel oyuncu Bilgiç, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." notunu düştüğü paylaşımında hayranlarına müjdeli haberi vererek rahat bir nefes aldırdı.

RAMO OYUNCULARI

Ramo (Murat Yıldırım): Babasının intikamı için yıllarca beklemiş ve Adana'nın en büyüğü olmak için hedeflerine ulaşmaya çalışan, gözü kara bir yiğit.

Sibel (Esra Bilgiç): Ramo'ya âşık olan fakat ailelerin husumeti olduğundan aşkı ve intikamı arasında kalan kadın.

Hasan (İlker Aksum): Ramo'nun abisi.

Yıldırım (Nişan Şirinyan): İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri.

Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Ramo'nun akıl hocası. Cihangir'in eski dostu. Doğu'nun babası.

Nehir (Devrim Özkan): Cihangir'in kızı. Ramo babasını öldürdüğü için ondan intikam almak ister.

Mazhar (Mehmet Yılmaz Ak): Büyük patronun adamı. Ahsen'nin kardeşi, Taner ve Nehir'in dayısı.

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