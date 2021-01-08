Ramo öldü mü? Ramo diziden ayrılıyor mu? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu?
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Ramo öldü mü? Ramo diziden ayrılıyor mu? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu?

08.01.2021 23:56 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:59
Ramo öldü mü? Ramo diziden ayrılıyor mu? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu?

Show Tv'nin sevilen dizisi Ramo'da seyircileri korkutan bir olay oldu. Ramo'nun vurulmasının diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki Ramo öldü mü? Ramo ölecek mi? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrıldı mı? Murat Yıldırım diziden çıktı mı? İşte haberin ayrıntıları...

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, bugün yine heyecan doluydu! Dizide baş rolde olan Murat Yıldırım son sahnede vuruldu! Sibel'e Ramo'nun meftah olduğunun söylenmesinin ardından Ramo severlerendişe içine girdi!Peki Ramo öldü mü? Ramo ölecek mi? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrıldı mı? Murat Yıldırım diziden çıktı mı? İşte haberin ayrıntıları...

RAMO ÖLDÜ MÜ? MURAT YILDIRIM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Cuma akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinin baş rol karakteri Ramo, bu bölümde vuruldu. Sibel ve diğerlerinin bulamadığı Ramo, izleyicidePeki Ramo öldü mü? Ramo ölecek mi? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrıldı mı? Murat Yıldırım diziden çıktı mı? sorularını sordurdu. Diziden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bunun yanında Murat Yıldırım'ın dizinin baş rol karakteri olması, ölmeyeceği yönünde yorumlar yapılmasına sebep oluyor. Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan takip edebilirsiniz.

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