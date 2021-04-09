Ramo öldü mü? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak?
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Ramo öldü mü? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ramo öldü mü? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak?

Ramo dizisini izleyen dizideki diyaloglar sonra şaşkınlığa uğradı ve Ramo öldü mü merak etti. Peki, Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak? Ramo öldü mü?

Ramo izleyicileri her zamanki gün ve saatte diziyi izlerken gördükleri sahneler karşısında şoke oldu. Mazhar2ın söylediklerini duyan izleyiciler duydukları karşısında şoke oldu. İzleyiciler, Ramo öldü mü? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak?

RAMO ÖLDÜ MÜ?

Mazharın sesiyle duyulan sözler ise seyircileri şaşırtıyor. Mazhar ,"Ve Ramo'sunun öldüğünü öğrenen Sibel, bütün sihirli güçlerini kaybederek, bilinmez bir meçhule doğru gider ve bu hikaye de burada biter." diyor.

Ramo öldü mü? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak?

Ardından Hurdacı Şerif'in Ramo'nun arabasından indiği ve ardından arabanın parladığı ekrana yansıyor. Bu görüntülerden sonra ardından Ramo hayranların aklında tek bir soru geldi: Ramo Öldü mü? İlerleyen süreçte detaylar netleşecek ve Ramo öldü mü? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak, gibi sorular yanıtlarını bulacak

Ramo öldü mü? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak?

RAMO 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 38. Bölümünde; Silahtar'a ulaşabilmek için Bulgaristan'da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar'a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır. En beklemediği anda Doğu'nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan ise Afet'i kaybetmemek için uğraşmaktadır. Sarraf'ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif'in attığı beklenmedik adımlar Ramo'yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

Ramo öldü mü? Murat Yıldırım Ramo'dan ayrılıyor mu? Ramo final mi yapacak?
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 21:08:31. #1.15#
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