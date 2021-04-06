Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
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Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da koronavirüse yakalanan isimlerden oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Bir yıl kovalamanın ardından evet, Kovid beni de yakaladı" ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı 'Ramo' dizisi setinde koronavirüsü paniği yaşandı. Murat Yıldırım'ın test sonucu pozitif çıktı. Yıldırım'ın tedavisine evinde başlandı.

KORONA BENİ DE YAKALADI

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl kovalamanın ardından evet, Kovid beni de yakaladı. 5. günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin."

RAMO 40. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Bir kötü haber de Yıldırım'ın oynadığı Ramo dizisinden geldi. Reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyen dizi, erken final kararı aldı. Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizi 40. bölümde final yapacak.

Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
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Abdullah Karlidag
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