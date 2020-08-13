Ramo'nun setinde talihsiz kaza! Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri İstanbul'da devam eden Ramo dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı

Snob Magazin'in haberine göre; Murat Yıldırım'ın aksiyon sanelerinin çekimi sırasında yüzüne aldığı darbe ile yüzünde büyük bir şişlik ve morluk oluştu.& ;

SETE ARA VERİLMEDİ

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve büyük ilgi gören fragmanda yer alan aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yaşadığı talihsiz olay nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi.

YÜZÜNE MAKYAJ YAPILDI

Ünlü oyuncu, yüzüne yapılan buz uygulaması ve makyaj ile sete devam etti.

Kaynak: Snob Magazin