Ramo'nun setinde talihsiz kaza!
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri İstanbul'da devam eden Ramo dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı
13.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:57
Snob Magazin'in haberine göre; Murat Yıldırım'ın aksiyon sanelerinin çekimi sırasında yüzüne aldığı darbe ile yüzünde büyük bir şişlik ve morluk oluştu.& ;
SETE ARA VERİLMEDİ
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve büyük ilgi gören fragmanda yer alan aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yaşadığı talihsiz olay nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi.
YÜZÜNE MAKYAJ YAPILDI
Ünlü oyuncu, yüzüne yapılan buz uygulaması ve makyaj ile sete devam etti.
Kaynak: Snob Magazin