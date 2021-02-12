Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Ramo 32. yeni bölüm fragmanı full izle! Ramo 31. son bölüm izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Ramo 32. yeni bölüm fragmanı full izle! Ramo 31. son bölüm izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Ramo 32. yeni bölüm fragmanı full izle! Ramo 31. son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO 31. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 31. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.

RAMO SON BÖLÜM İZLE!

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun hesabı kapatmak için Mazhar'ın karşısına çıktığı tanıtımda gerilim giderek yükselirken, ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo'nun öfkeli hali dikkat çekerken, yapacağı hamleler heyecanla bekleniyor.

RAMO 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

RAMO 32. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.