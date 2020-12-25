Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu hafta 26. bölümüyle ekranlarda olacak. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener gibi oyuncuların yer aldığı Ramo dizisi bu hafta da heyecanla bekleniyor. Peki bu hafta Ramo ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo, Show TV ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu hafta 26. bölümüyle SHOW TV ekranlarında olacak Ramo dizisi, yine çok aksiyonlu ve yine çok heyecanlı!Murat Yıldırım'ın Ramo ve Esra Bilgiç'in Sibel rolünde baş rolü paylaştığı Ramo dizisinde, , usta oyuncu Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener ve Mehmet Yılmaz Ak da rol alıyor. Peki Ramo 26. bölüm ne zaman saat kaçta? İşte Ramo 26 bölüm fragmanı!

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Ramo dizisi, baş rollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener gibi oyuncuların paylaştığı Ramo dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü saat 20:00'da Show TV ekranlarında olacak.

RAMO 26. BÖLÜM FRAGMANI

Ramo 26. bölüm fragmanı ve Ramo 26. bölüm 2. fragmanı büyük ilgi gördü! Ramo ve ekibinin aksiyonlu hayatı bu hafta da Cuma günü ekranlarda olacak! İşte Ramo 26. bölüm fragmanları!

RAMO 26. BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 26. BÖLÜM 2. FRAGMANI