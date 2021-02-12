Ramo "Mazhar" kim, gerçek adı ne? Mehmet Yılmaz Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Yılmaz Ak dizileri ve filmleri!

Cuma akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan dizisi Ramo dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekmektedir. Ramo, Mazhar karakteri çok ilgi görmektedir. Peki, Ramo "Mazhar" kim, gerçek adı ne? Mehmet Yılmaz Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Yılmaz Ak dizileri ve filmleri!

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Sibel Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisinde Mazhar karakteri sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Her Cuma Show TV'de yer alan Ramo dizisinin konusu kadar oyuncuları da ilgi çekiyor. Peki, Ramo "Mazhar" kim, gerçek adı ne? Mehmet Yılmaz Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Yılmaz Ak dizileri ve filmleri!

RAMO MAZHAR KİMDİR? MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 08 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu ve 35 yaşındadır. Kova burcudur. Sinema ve dizi oyuncusu, ayrıca oyun yazarıdır. 177 cm boyunda ve 75 kilodur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Birçok özel tiymatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak,2008 yılında Beşinci Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından isyon ödülüne layık görülmüştür. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro sinema filmlerinde rol almıştır.

Mehmet Yılmaz Ak, 2016 yılında Show TC ekranlarında yayımlanan; başrolü Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda yer aldı ve bu dizide Yaşar karakterini canlandırdı.2018'de Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde oynadı. 2019'da rol aldığı Hakan: Muhafiz dizisinde Tekin, Peri adlı sinema filminde Kemal karakterini canlandırdı.

MEHMET YILMAZ AK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Fatma (TV Dizisi 2021)

Hakan: Muhafız(Tekin, TV Dizisi 2019)

Kurşun (Vural, TV Dizisi 2019)

Peri (Kemal, Sinema Filmi 2019)

Girl With No Mouth (Sinema Filmi 2019)

Çukur (Ersoy, TV Dizisi 2018)

Halka (Çağatay Erkmen, TV Dizisi 2018)

Dudullu Postası (TV Dizisi 2018)

Buğday (Sinema Filmi 2017)

Anons (Sinema Filmi 2017)

İçerde (Yaşar, TV Dizisi 2016)

Nekro (İhsan, Sinema Filmi 2015)

Kırık Kalpler Bankası (Serkan, Sinema Filmi 2015)

Ben de Özledim (TV Dizisi 2013)