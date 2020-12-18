Ramo hangi kanalda, hangi gün? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo ne zaman, saat kaçta?
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Ramo hangi kanalda, hangi gün? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo ne zaman, saat kaçta?

18.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:07
Ramo hangi kanalda, hangi gün? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo ne zaman, saat kaçta?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo son bölümüyle ekranlara geldi. Ramo 24. bölüm kesintisiz izle! Ramo son fragmanı yayınlandı, 24. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramo 24. bölüm fragmanı izle! Ramo yeni bölüm canlı izle! 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo yeni bölümü kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirciler, Ramo 25. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo, yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

RAMO HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00 itibariyle başlıyor.

RAMO HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Ramo Show TV'de yayınlanıyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer. Ramo en başta da Cihangir'den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan'ın katilini hem de Vasili'nin mallarını yok edenleri arıyordur.

Bir süre sonra Ramo ve Mazhar'ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo'ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel'in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.

RAMO 24. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

RAMO YENİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI!

Ramo hangi kanalda, hangi gün? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo ne zaman, saat kaçta?
Ramo hangi kanalda, hangi gün? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo ne zaman, saat kaçta?

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI 1

RAMO 25. BÖLÜM FRAGMANI BÖLÜM 2

RAMO 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo bu akşam 25. bölümü ile ekranlara geliyor. Hemen sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlanacak.

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