Ramo final mi? Ramo ne zaman bitecek?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Ramo final mi? Ramo ne zaman bitecek?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Ramo final mi? Ramo ne zaman bitecek?

RAMO FİNAL Mİ?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Silahtar'a ulaşabilmek için Bulgaristan'da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar'a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır.

En beklemediği anda Doğu'nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan'sa Afet'i kaybetmemek için uğraşmaktadır.

RAMO 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE