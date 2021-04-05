Ramo final mi olacak? Ramo ne zaman bitiyor? Ramo 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ramo final mi olacak? Ramo ne zaman bitiyor? Ramo 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Ramo final mi olacak? Ramo ne zaman bitiyor? Ramo 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? RAMO final mi olacak? Ramo ne zaman bitiyor? Ramo 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...Ramo final mi olacak? Ramo ne zaman bitiyor? Ramo 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO NE ZAMAN? RAMO SAAT KAÇTA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır. Ramo 39. bölüm ile ekranlar gelecek.

RAMO FİNAL Mİ OLACAK?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır. Dizinin final yapacağı konuşulan konular arasında.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Silahtar'a ulaşabilmek için Bulgaristan'da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar'a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır.

En beklemediği anda Doğu'nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan'sa Afet'i kaybetmemek için uğraşmaktadır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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