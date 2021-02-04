Ramo dizisine yeni oyuncu! Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?
Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sitare Akbaş Ramo dizisinin kadrosuna katıldı. Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?
Birsen Altuntaş haberine göre, Sitare Akbaş Ramo dizisinin kadrosuna katılacak.Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?
SİTARE AKBAŞ KİMDİR?
1988 doğumlu oyuncu, ilk kez 2005 yılında kameralar karşısına geçti. Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı; Makbule Sitare Akbaş'tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
SİTARE AKBAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi
2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi
2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi
2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi
2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi
2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi
2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film
2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi
2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi
2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi
2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi
2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi
2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi
2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi
2007 – Vazgeç Gönlüm
2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi