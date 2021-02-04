Ramo dizisine yeni oyuncu! Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?
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Ramo dizisine yeni oyuncu! Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?

04.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:23
Ramo dizisine yeni oyuncu! Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sitare Akbaş Ramo dizisinin kadrosuna katıldı. Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?

Birsen Altuntaş haberine göre, Sitare Akbaş Ramo dizisinin kadrosuna katılacak.Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı?

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

1988 doğumlu oyuncu, ilk kez 2005 yılında kameralar karşısına geçti. Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı; Makbule Sitare Akbaş'tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

SİTARE AKBAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi

2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi

2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi

2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi

2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi

2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi

2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film

2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi

2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi

2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi

2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi

2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi

2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi

2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi

2007 – Vazgeç Gönlüm

2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi

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