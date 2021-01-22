Ramo Cihangir kimdir? Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Oyunculuk yaşamına birçok ödül sığdıran başarılı isim Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Cihangir karakterine hayat veren,Türk oyuncu ve müzisyen Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Ramo Cihangir kimdir?
RAMO CİHANGİR KİMDİR? OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
1 Ocak 1971, Çanakkale, Yeniceli olan Olgun Şimşek, İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki "Kudret" tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki "Sabit Ballıoğlu" tiplemesiyle ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.
OLGUN ŞİMŞEK DİZİ VE FİLMLERİ
Ramo (2020-2021) - Cihangir
Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz
Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat
Yalan Dünya (2012) - Selahattin/Ahmet
Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut
Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan
Kapıları Açmak (2005) - Cihan
Yazı Tura (2003) - Rıdvan
Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci
Beşik Kertmesi (2002)
Yeşil Işık (2001) - Ferdi
Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu
Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır
Karışık Pizza (1998) - Murat
Dış Kapının Mandalları (1998)
Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin
Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş
Sihirli Ceket (1996)
Yer Çekimli Aşklar (1995)
Aziz Ahmet (1994)
Gülşen Abi (1994)
Tersine Dünya (1993)
Tetikçi Kemal (1993)