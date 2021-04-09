Ramo canlı izle! Show Tv Akıncı 39. yeni bölüm canlı izle! Ramo canlı full izle! Ramo 39. Bölümde neler oldu?

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 38. Bölümünde; Silahtar'a ulaşabilmek için Bulgaristan'da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar'a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır. En beklemediği anda Doğu'nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan ise Afet'i kaybetmemek için uğraşmaktadır. Sarraf'ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif'in attığı beklenmedik adımlar Ramo'yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

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