Ramo bitiyor mu? Ramo oyuncuları kimler? Ramo son bölüm özeti!
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Ramo bitiyor mu? Ramo oyuncuları kimler? Ramo son bölüm özeti!

06.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:32
Ramo bitiyor mu? Ramo oyuncuları kimler? Ramo son bölüm özeti!

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00 itibariyle başlıyor. Ramo bitiyor mu? Ramo oyuncuları kimler? Ramo son bölüm özeti!

BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Ramo bitiyor mu? Ramo oyuncuları kimler? Ramo son bölüm özeti!

RAMO BİTİYOR MU?

Koronavirüs sebebiyle çekim alanı değiştirilen Ramo dizisi, günü de değişince Ramo final mi oluyor? soruları sorulmaya başlandı. Yapımcıdan konu ile herhangi bir açıklama gelmedi. Reytinglerde istediğini alan Ramo dizisi final yapmayacak.

RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ!

Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır.

İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

RAMO OYUNCULARI!

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.

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