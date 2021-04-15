Ramo 40. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Ramo final bölümü fragmanı izle! Ramo 39. bölüm izle
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Ramo 40. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Ramo final bölümü fragmanı izle! Ramo 39. bölüm izle

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Ramo 40. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Ramo final bölümü fragmanı izle! Ramo 39. bölüm izle

Ramo 40. bölüm fragmanı izle! Ramo dizisinin 39. bölümün ardından Ramo 40. bölüm fragmanı da yayınlandı. SHOW TV'de yayınlanan Ramo 40. bölüm fragmanı izle! Ramo son bölüm özeti! Ramo yeni bölümde neler olacak? SHOW TV Ramo final bölümü fragmanı izle! Ramo 39. bölüm izle

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RAMO 40. BÖLÜM (FİNAL) FRAGMANI İZLE!

RAMO 39. BÖLÜM İZLE

Ramo 39. bölüm izlemek için tıklayınız!

RAMO 39. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder.

Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir. Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bi tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır. Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

  • BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisinde ana karakteri Murat Yıldırım canlandırıyor. Diğer oyuncular ise şöyle:
  • Esra Bilgiç
  • Olgun Şimşek
  • İlker Aksum
  • Yiğit Özşener
  • Devrim Özkan
  • Mustafa Yıldıran
  • Pelin Körmükçü
  • Efsane Odağ
  • Sacide Taşener
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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