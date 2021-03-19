Ramo 36. bölüm fragmanı izle! Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Show TV Ramo 35. bölüm izle

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RAMO 35. bölüm FULL İZLE!

Ramo dizisi Show TV ekranlarında 35. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 35. bölümün ardından şimdi de Ramo 36. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo 36. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...





RAMO 35. BÖLÜMDE NE YAŞANMIŞTI?

Ramo ve Mazhar arasında gerilimin giderek yükseldiği bölümde masadaki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu.

RAMO 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Ramo 36. bölüm 1. fragman



Ramo 36. bölüm 2. fragman

RAMO 35. BÖLÜM İZLE

Ramo 35. bölümü izlemek için tıklayınız!

RAMO 34. BÖLÜMDE NE YAŞANMIŞTI?

Ramo'nun 34. bölümünde Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar. Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut'un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.