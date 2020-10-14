Ramo 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 15. bölüm izle

Ramo dizisi 15. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 16. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO OYUNCULARI

Sevilen dizinin kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ, Sacide Taşaner yer alıyor.

RAMO SON BÖLÜM FULL İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap'ın Cihangir ve Ramo'yu öldürme girişimi Ramo'nun eylemiyle boşa çıkmış ve bu girişim Vahap'ın kendi canına mal olmuştur. Çıkan çatışmada Ramo'nun Doğu'nun hayatını kurtarması ise Cihangir'de Ramo'ya karşı yeni soru işaretleri oluşmasını sağlar.

Sibel, yurtdışına kaçacakken Cihangir'in onu bulmak için başlattığı sürek avı, Sibel'in kendisi için hiç de iyi olmayaak bir karar vermesine sebep olur.