Ramo 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 12. bölüm izle: Ramo oyuncuları kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramo 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 12. bölüm izle: Ramo oyuncuları kim?

Ramo dizisi 12. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeniyle takip edilen Ramo dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

21.09.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:40

Ramo yeni bölüm cuma akşamı ekrana gelmişti. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 13. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

Ramo son bölüm full izle...

RAMO 13. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Ramo dizisinde; Sibel, Ramo'yu hayatı konusunda uyarır. Sibel ise beyaz gelinliği ile Ramo'nun canını hiç olmadığı kadar acıtmıştır. Ancak Ramo için intikam ateşi yeni alevlenmiştir.

Ramo 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 12. bölüm izle: Ramo oyuncuları kim?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo'nun yaşadığı en büyük şok, Sibel'in ihanetidir. Sibel'in ona ihanet ettiğine asla ihtimal vermeyen Ramo'nun çözmesi gereken bir bilmece de Sibel'in neden böyle yaptığıdır. Ramo'nun planı gayet nettir: Cihangir'i ve krallığını bitirmek!

Ramo 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 12. bölüm izle: Ramo oyuncuları kim?

RAMO OYUNCULARI KİM?

Show TV ekranlarının fenomen hale gelen dizisi Ramo'nun oyuncuları arasında; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Bora Cengiz, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ, Sacide Taşaner bulunuyor.

Ramo 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 12. bölüm izle: Ramo oyuncuları kim?
Ramo 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 12. bölüm izle: Ramo oyuncuları kim?

İlgili Haberler

Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle! Ramo 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu
Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle! Ramo 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu
Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Savaşçı 98. bölüm izle!
Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Savaşçı 98. bölüm izle!
Arıza 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Arıza dizisi 2. bölüm izle
Arıza 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Arıza dizisi 2. bölüm izle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Erol Mütercimler
Magazin Gülay Müge Anlı Seda Sayan Seren Serengil
Spor Sörloth Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ramo 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 12. bölüm izle: Ramo oyuncuları kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 09:43:51. #1.14#
title