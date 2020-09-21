Ramo 13. bölüm fragmanı yayımlandı! Ramo 12. bölüm izle: Ramo oyuncuları kim? Ramo dizisi 12. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeniyle takip edilen Ramo dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm cuma akşamı ekrana gelmişti. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 13. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

Ramo son bölüm full izle...

RAMO 13. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Ramo dizisinde; Sibel, Ramo'yu hayatı konusunda uyarır. Sibel ise beyaz gelinliği ile Ramo'nun canını hiç olmadığı kadar acıtmıştır. Ancak Ramo için intikam ateşi yeni alevlenmiştir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo'nun yaşadığı en büyük şok, Sibel'in ihanetidir. Sibel'in ona ihanet ettiğine asla ihtimal vermeyen Ramo'nun çözmesi gereken bir bilmece de Sibel'in neden böyle yaptığıdır. Ramo'nun planı gayet nettir: Cihangir'i ve krallığını bitirmek!

RAMO OYUNCULARI KİM?

Show TV ekranlarının fenomen hale gelen dizisi Ramo'nun oyuncuları arasında; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Bora Cengiz, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ, Sacide Taşaner bulunuyor.