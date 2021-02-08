Ramiz - Cehennemin Dibi sözleri! "Beni mi bitircen" şarkı sözleri

Ramiz'in etiketiyle yayımlanan "Cehennemin Dibi'' isimli şarkısında öne çıkan "Beni mi bitircen" sözleri müzik severlein ilgisi çekiyor. Şarkının tüm sözleri araştırılırken Ramiz - Cehennemin Dibi sözleri ve "Beni mi bitircen" şarkı sözleri araştırıldı.

Piyasaya çıktığı ilk andan itibaren müzikseverlerin beğenisi toplayan ve sıkça dinlenen Ramiz - Cehennemin Dibi, sözleri ile merak konusu oldu. İşte, Ramiz - Cehennemin Dibi sözleri ve "Beni mi bitircen" şarkı sözleri

"Beni mi bitircen" şarkı sözleri

RAMİZ - CEHENNEMİN DİBİ "BENİ Mİ BİTİRCEN" SÖZLERİ!

NAKARAT:

Lafım ona da gider, buna da gider.

Hepinizi toplasak kaç adam eder?

Kimisi sever, kimisi yerer,

Hadi bu yol burdan cehennemin dibine gider!

Kardeş biraz sus! Nereye kadar?

Sende her söz yatsıya kadar...

Nerden çıktın bro? Kimse bilmiyo.

Sahte o tapun, inşaatta topun.

Yoktun burda bariz. Sanki bura Paris,

Aşkın Rap'e platonik, yok yerime varis.

Rap'i mi bitiricen ha?!

Beni mi bitiricen ha?!

Beni de bi denesen ha?!

Ama bak ben acımam ha!..

Yoluna bak hadi, bu da bi parodi. Yalana dolana pes!

Orada burada Rap'e de bok atıp kendinin önünü kes!

Kafamın etini yediniz yine de yemedi filiminiz.

Bir iki boş kelimeniz... Rap'e mi kaldı piriminiz?

NAKARAT:

Lafım ona da gider, buna da gider.

Hepinizi toplasak kaç adam eder?

Kimisi sever, kimisi yerer,

Hadi bu yol burdan cehennemin dibine gider!

Lalalalala, lalalalala beni duyunca hemen kulağını tıka!

Lalalalala, lalalalala Rap'i duyunca hemen kulağını tıka!

Diyolar Rap'e balon. Biçeriz popuna don!

Bizimki listede en önde duruyo, patlar elinde popun.

Bukalemun gibi değişen o kodumunun, konumunun...

Rap geliyo panik olun, Trap vuruyo ayık olun.

Hariçten gazeli, mavalı kes hey!

Bizde posta hızlı, havalı, fast pay!

Beste işimiz, adımız rest bey.

Kafamız minimum streste,

Oturur, yazarız deste.

Yoluna bak hadi, bu da bi parodi. Yalana dolana pes!

Orada burada rape de bok atıp kendinin önünü kes!

Kafamın etini yediniz yine de yemedi filiminiz.

Bir iki boş kelimeniz... Rap'e mi kaldı piriminiz?

NAKARAT:

Lafım ona da gider, buna da gider.

Hepinizi toplasak kaç adam eder?

Kimisi sever, kimisi yerer,

Hadi bu yol burdan cehennemin dibine gider!

Lalalalala, lalalalala beni duyunca hemen kulağını tıka!

Lalalalala, lalalalala Rap'i duyunca hemen kulağını tıka!