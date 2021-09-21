RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIMLAR BAŞLADI

RAMİ Kuru Gıda Hali'nde verilen tebligat süresinin dolmasının ardından, dükkanlarını zamanında boşaltan esnafın dükkanlarının iç kısımlarının yıkımına başlandı.

Eyüpsultan Rami'de bulunan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına karar verilmişti. Çarşının büyük bir kısmı tamamlanırken, uzun zamandır ertelenen tebligatların süresinin dolmasıyla Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerlerini boşaltan esnafın dükkanlarını yıkmaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletildi.

Rami Kuru Gıda Hali'nin yerine gösterilen Şahintepe Mahallesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nın daha tamamlanmadığını ve bazı dükkanların esnaf haricindeki kişilere satıldığı için dükkan bulamadıklarını iddia eden bazı esnaf ise karara tepki gösterdi. Taşınmaya karşı çıkan bazı esnaf, dükkan kiralarının fiyatının arttığını söyleyerek verilen sürenin az olduğunu, biraz daha süre istediklerini belirtti.

"SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ "

Mahkemeden yıkım kararının daha çıkmadığını iddia eden esnaf Rıza Bayraktar, "Şimdi boş dükkanları yıkıyorlar, bir hafta sonra da boşaltılmayan dükkanların içindeki malları kendi depolarına taşıyarak yıkacaklarmış. Burada bir rant dönüyor ama ne döndüğü belli değil. Bizim yıkım kararımız daha çıkmadan gördüm ki buraları yıkmaya başladılar. Ne olduğunu anlamadık. Burada üç tane dükkanım var. Şu an yıkılan yok ama haftaya yıkılacakmış. Yeni yerimiz yapılmadı. Orada en az üç dört aylık bir zamanı var. Yıktırmamak için son ana kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"YIKIM KARARI TEBLİĞ EDİLDİ AMA DAHA DÜKKAN BULAMAYAN ESNAFLAR VAR"

Yıkım kararının kendilerine tebliğ edildiğini ama verilen sürenin yetersiz olduğunu belirten Salim Demir ise, "Komşumun dükkanı şuan yıkılıyor. Haftaya gelip dükkanları yıkacaklarını söylüyorlar. Bizim mallarımız ne olacak dediğimizde, 'büyük bir depo tuttuk. Sizin mallarınızı oraya nakledeceğiz. Sizin de dükkanlarınızı yıkacağız' diyorlar. Bu şekilde olmamalıydı. Yıkım kararı tebliğ edildi ama daha dükkan bulamayan esnaf var. Burada 1100 adet esnaf var kolay değil" şeklinde konuştu.