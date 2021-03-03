Rambel ne demek? Rambel 'in anlamı ne? Rambel kelimesi nasıl ortaya çıktı?
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Rambel ne demek? Rambel 'in anlamı ne? Rambel kelimesi nasıl ortaya çıktı?

03.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:50
Rambel ne demek? Rambel 'in anlamı ne? Rambel kelimesi nasıl ortaya çıktı?

Sosyal medyanın varlığı her geçen gün daha çok kendini hissettiriyor. Sosyal medya ile hayatımızda yeni kelimeler türemeye başladı. Son zamanlarda yeniden gündeme gelen "rambel" kelimesi, merak konusu olmaya devam ediyor. Rambel ne demek? Rambel 'in anlamı ne? Rambel kelimesi nasıl ortaya çıktı? Merak edilen rambel kelimesine dair bilgiler haberde!

Sosyal medyanın varlığı her geçen gün daha çok kendini hissettiriyor. Sosyal medya ile hayatımızda yeni yeni kelimeler türemeye başladı. Son zamanlarda yeniden gündeme gelen "rambel" kelimesi, merak konusu olmaya devam ediyor. Rambel ne demek? Rambel 'in anlamı ne? Rambel kelimesi nasıl ortaya çıktı? Merak edilen rambel kelimesine dair bilgiler haberimizde!

RAMBEL NE DEMEK? RAMBEL 'İN ANLAMI NE?

Rambel, iki isimden alınan hecelerin birleşimden doğan bir kelimedir. Bu isimler; Ramo ve Sibel'dir. Dolayısıyla direkt karşılık verebileceğimiz bir anlamı yok.

RAMBEL KELİMESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Rambel ne demek? Rambel 'in anlamı ne? Rambel kelimesi nasıl ortaya çıktı?

Rambel, Show TV'de yayınlananRamo dizisinden türeyen bir kelimedir. Dizinin başrol oyuncularından olan Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç birbirini seven iki karekteri canlandırıyor. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı karakterRamo, Esra Bilgiç'İn canlandırdığı karakter ise Sibel'dir. Dolayısıyla "rambel" kelimesi Ramo' nun ilk üç harfi alınarak (ram), Sibel' in de son üç harfi alınarak (bel) oluşturulan bir kelimedir.

Ramo dizisinde türetilen bu kelime, diziyi seven, seyreden seyirciler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak gündeme getirilmiştir. Diziyi bilmeyenler aldığı duyumlarla "rambel" kelimesini ne anlama geldiğini öğrenmek için araştırmalar yaptı.

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