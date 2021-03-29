Ramazanda yasak var mı? Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda hangi illerde yasak var?

Ramazan Ayı'nın başlamasına sayılı günler kala "Ramazanda yasak var mı? Ramazanda tam kapanma olacak mı? Soruları yanıt arıyor. Kabine toplantısından Ramazan ayı ile ilgili son dakika açıklamalar gidişatı belirleyecek. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ramazan bayramında da olabileceği ihtimaller arasında. Peki Ramazanda yasak var mı? Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda hangi illerde yasak var?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? soruları Ramazan Ayı'nın başlamasına günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda hangi illerde yasak var? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olupolmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TAM KAPANMA VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca; "Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

21 GÜNLÜK TAM KAPANMA VAR MI?



Bugün ise kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kabine toplantısında çıkacak kararları bekliyorlar.CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, konu ile ilgili şunları aktardı; Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR OLACAK MI?



Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre; Vaka sayısındaki hızlı artış, 25 günde illerin yüzde 50'sinin kırmızıya dönmesine neden oldu. Uzmanlar, il bazlı yeni kararlar alınabileceğini belirterek, bunu "Sıkıyönetim olmadan sıkıyönetim uygulamasına" benzetti. İlin rengi kırmızı olmasa bile farklı kurallar uygulanabilecek. Yapılan toplantılarda Samsun gibi gerileme sağlanamayan illerde tamamen kapatmanın gündeme gelebileceği, il giriş-çıkışlarının da kapatılmasının tartışıldığı belirtiliyor.