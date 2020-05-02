Ramazanda sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele için tavsiyeler
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Ramazanda sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele için tavsiyeler

Ramazanda sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele için tavsiyeler
02.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:07

Talks Tuzla serisinin cuma akşamı yapılan programın konuğu olan sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç,Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele kapsamında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaştı.

E-Talks Tuzla serisinin cuma akşamı yapılan programın konuğu olan sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç,Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele kapsamında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. E-Talks Tuzla serisinin cuma akşamı yapılan programdaki konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç oldu. Yayına katılarak belediye olarak alınan tedbirlerden söz eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Nasıl herkes sosyal mesafeyi koruyup, maskesini takıp, sokağa çıkma yasağını uyguluyorsa, bizde genel tedbirleri aldık. Ayrıca ihtiyaçları olana yardım, rutin belediyecilik hizmetleri ve tüm çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ramazan etkinliklerine sosyal medya üzerinden sizinle başladık. Öte yandan sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyoruz. Bunlarla beraber yeni projelerimiz olacak. Mahallelerdeki kanaat önderleri ile buluşma sosyal medyada halk meclisi ve gençlerle buluşma programları ile devam ettireceğiz. Tuzla halkına ve Tuzla dışındaki herkese hoş sohbetler diliyorum. Doktor Bey'e de selamlarımı saygılarımı iletirsiniz. İyi yayınlar diliyorum." diyerek programdan ayrıldı.

MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI

Programın konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç, Ramazan'da beslenme ve COVID-19 ile mücadele kapsamında neler yapmalıyız sorularının cevaplarını ayrıntılı olarak verdi. "Üç şeye dikkat etmeliyiz: Evde kalmak, elleri yıkamak ve maske takmak" diyen Saraç, bu süreçte bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizerek izleyicilerine detaylı bilgiler aktardı.

"SOSYAL MESAFE DEĞİL FİZİKİ MESAFE"

Fiziki mesafenin korona ile mücadele için hayati öneminden bahseden Saraç, "1.5-2 m mesafe koymak doğru olacaktır. Sadece el yıkama yüzde 55, maske kullanımı yüzde 45 oranında koruma sağlarken, maske ve el yıkama beraber uygulandığında yüzde 65 koruma sağlar." dedi. Küçük tedbirlerden de bahseden Saraç, "Maskeye karanfil yağı, kekik yağı sürerseniz çok faydası olur. Burun delikleri ile ağzın yakınına uygulayabilirsiniz. Ağzınızı sert diş fırçasıyla fırçalamayalım. Dışarıda yürüyen merdivenler, kapı gibi yerlere dokunduğumuzda sizden önce virüslü biri dokunmuş olabileceği için burnunuza, gözünüze dokunmayın. Sert diş fırçaları ağzınızda çizik oluşturacağı için dişi kanatabilir. Bu ise ağız mukozasında yuva oluşmasına ve virüslerin yayılmasına olanak sağlar. Yumuşak diş fırçası kullanmalıyız. Ayrıca göz kaşımaktan da kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.

"AYAKKABI İLE EVLERİMİZE GİRMEYELİM"

Koronavirüs için alınan önlemleri sıralayan Saraç, "Özellikle bu dönemde eve ayakkabıyla girmemeliyiz. Virüs güneş görmeyen bir yerde 9 gün yaşayabilir. Bu yerlere temas edebileceğimiz için ayakkabıyla evlerimize girmeyelim. Batının her adetini kopyalamayalım. Ev içinde kullandığımız eşyaları ayıralım. Karanfil çok güçlü bir antioksidan. Ağrıları azaltır. Susam yağı kullanarak kuruluğu engelleyebilirsiniz. Tuz ve gargara, adaçayı ve antiseptik gargara yapabilirsiniz. Ancak sadece su ile gargara yaptığınızda bile etkisini görürsünüz. Eldiven kullanmak önemlidir. Kullandığınız eldivenleri ters çevrilip çıkarılmalısınız. Sıcak suyun içine kafur ve 7-8 damla okaliptüs yağı koyun. Burundan alıp burundan nefes verin. Sinüsler açılır. Bu şekilde tüm solunum yolları dezenfekte edilir" ifadelerini kullandı.

"İFTARI İKİYE BÖLÜN!"

Ramazan ayında iken dikkat edilmesi gereken konuların altını çizen Ender Saraç, "2016 yılında dünyaca ünlü Japon bilim adamı, Nobel Tıp ödülünü aldı. Ödülün konusu Otofaji idi. Yaklaşık 16 saat açlık ya da oruç tutulduğunda katil hücreler açığa çıkıyor. Bu hücreler kanserli, romatizmalı ve benzeri kötü hücreleri alıp parçalayarak yeni genç hücreler oluşturuyor. İftar sofrasından hafif kalmamız gerekiyor. İlk önce iftarımı 3 küçük hurmayla, ballı sirkeli limon şerbetiyle açıyorum. Sonrasında 1 kase posalı mercimek sebze çorbası benzeri çorba içildikten sonra 8-10 dakika mola verilmeli. Bu şekilde hem kan şekeri düzenleniyor, hem bağırsak florasına hem de karaciğere çok faydası var. Akşam namazını kılın ya da evin içinde 8-10 dakika yürüyün. Şeker dengelensin. Geri döndüğünüzde sofraya saldırmazsınız. Bu şekilde iftarı ikiye bölün" dedi.

"SAHURLARDA D3 VİTAMİNİ ALMAK ÖNEMLİ"

Sahur hakkında da ipuçları veren Saraç, "Sahurda çökelek yumurta kalsiyum ve D vitamini alınabilir. D3 vitamini COVID 19 göbek bölgesi yağlanma depresyon gibi hastalıklara fayda sağlar. D3 vitamini yumurta sarısı, yağlı balık süt ve süt ürünlerinde var. Ayrıca D Vitamini için 15 dakika avuç içlerinizi açarak güneşlenebilirsiniz. Uykunun bağışıklık sistemi için önemli olduğuna değinen Saraç, melatonin kızılcık ve vişne kurusunda var. Papatya anason çayı yapılırsa da iyi uyunur. İyi bir uyku hücreleri yeniler. Minik şekerlemeler de dengelenmeye yardımcı olur. 7 saat uyku yeterlidir" diyen Saraç merak edilen tüm konulara değindi.

Saraç, "1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun. Bizi seyreden herkes kaygı ve korkuyu atsınlar. Olumlu düşünelim yürüyüş yapalım, kilomuza dikkat edelim kötü sözlerden uzak duralım. Güzel bir ramazan diliyorum." diyerek izleyicilerine teşekkür etti. 

Evlerinden COVID 19 mücadele sürecine destek veren vatandaşların yoğun ilgisi ve beğenisini kazanan program, sevilen isimlerin hoş sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla önümüzdeki günlerde de devam edecek.


Kaynak: DHA

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