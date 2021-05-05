Ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliği: Hurma

Erbil kentindeki Kayseri Çarşısı'nda tezgahlarda sunulan hurma çeşitlerinden detaylar Çarşı'daki esnaflar ile röportaj ERBİL - Dünya çapında yaygın olarak tüketilen besinlerin başında gelen hurma, özellikle ramazan ayında, iftariyelik olarak tüketimi ile zirve yapıyor.