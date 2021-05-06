Ramazan'ın 27. gecesi ne zaman, hangi gün? Ramazan Ayı'nın 27. gecesi (Kadir Gecesi) hangi güne denk geliyor?

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Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi mi? Kadir Gecesi, mübarek Ramazan ayının 27. gecesidir. Peki Ramazan ayının 27. gecesi ne zamana denk geliyor? Kadir gecesi 8 Mayıs mı yoksa 9 Mayıs mı? Kadir gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü mü? Kadir Gecesi 9 Mayıs Pazar günü mü? Ramazan ayının 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ve Ramazan ayı takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN AYININ 27. GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesi 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gecedir . Yani 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece Ramazan Ayı'nın 27. gecesi, yani Kadir Gecesidir.

Ramazan Ayı 27. gecesi : 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece

8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece Ramazan Ayı 27. günü : 9 Mayıs Pazar

9 Mayıs Pazar Kadir Gecesi : 8 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİ'NİN KESİN OLARAK BELİRLENMEMESİNİN HİKMETİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73).

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR YAPILMALIDIR?

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir Gecesi'nde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.