Ramazan davulcusu hem oynadı hem oynattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan davulcusu hem oynadı hem oynattı

Ramazan davulcusu hem oynadı hem oynattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir'de ramazan davulu çalan Sait Mert, görevli olduğu alanı yöresel müzikle düğün evine çevirdi.

Kırşehir'de ramazan davulu çalan Sait Mert, görevli olduğu alanı yöresel müzikle düğün evine çevirdi.

Yaşadıkları anı telefonla kaydeden ve oynayan ramazan davulcusu Sait Mert, devriye görevi ifa eden polisle birlikte oynadı. Sahurda davul ve zurna sesini duyan bir grup yola çıktı. Oyun havasını duyan kimi Kırşehirliler de balkonlarından yaşananlara eşlik etti. Ramazan davulcusu Mert, "İyi de bu kadar kişi oynamıyorsunuz neden bu adamlara çaldırıyorsunuz. Oynayacaksanız adamlar çalsınlar yoksa oynamayalım" dedi. Grup bir süre sonra kuralları da hatırlayarak dağıldı.

Sait Mert tarafından paylaşılan video ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. - KIRŞEHİR

Ramazan davulcusu hem oynadı hem oynattı
Ramazan davulcusu hem oynadı hem oynattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan davulcusu hem oynadı hem oynattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:55:54. #1.14#

title