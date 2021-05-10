Ramazan davulcusu hem oynadı hem oynattı

Kırşehir'de ramazan davulu çalan Sait Mert, görevli olduğu alanı yöresel müzikle düğün evine çevirdi.

Kırşehir'de ramazan davulu çalan Sait Mert, görevli olduğu alanı yöresel müzikle düğün evine çevirdi.

Yaşadıkları anı telefonla kaydeden ve oynayan ramazan davulcusu Sait Mert, devriye görevi ifa eden polisle birlikte oynadı. Sahurda davul ve zurna sesini duyan bir grup yola çıktı. Oyun havasını duyan kimi Kırşehirliler de balkonlarından yaşananlara eşlik etti. Ramazan davulcusu Mert, "İyi de bu kadar kişi oynamıyorsunuz neden bu adamlara çaldırıyorsunuz. Oynayacaksanız adamlar çalsınlar yoksa oynamayalım" dedi. Grup bir süre sonra kuralları da hatırlayarak dağıldı.

Sait Mert tarafından paylaşılan video ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı