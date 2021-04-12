Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bu akşam toplandı. Kritik toplantıda son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları ve Ramazan ayında getirilebilecek olası yeni tedbirler konuşulacak. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Vaka ve vefat sayılarının rekor kırması, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kabusu başka bir boyuta taşıdı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının artırılması, bu şekilde salgının kontrol altına alınabilmesi gündeme geldi.

KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bu akşam toplandı. Kritik toplantıda son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları ve Ramazan ayında getirilebilecek olası yeni tedbirler konuşulacak. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI YARIN

Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.

"RAMAZAN'I FIRSATA ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

"Ramazan'da ne olacak?" sorusuna Bakan Koca, "Toplu iftar, sahur ve benzeri organizasyonlar iptal edildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde bir karar aldı... Teravih namazı evde kılınacak. Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı. Herkese görev düşüyor... Aileler, komşular bu konuda birbirlerini uyarmalı. Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım" yanıtını vermişti.

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı
Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 12 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!
Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 12 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!
11 Nisan Pazar Koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Nisan Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
11 Nisan Pazar Koronavirüs tablosu açıklandı! 11 Nisan Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
Servet Uzun
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Diego Muslera Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Cihangir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:53:20. #1.16#
title