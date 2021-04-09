Ramazan'da okullar kapanacak mı? Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları sonrası "Ramazan'da okullar kapanacak mı, okullar tatil olacak mı? Soruları yanıt aramaya başladı. 13 Nisan'da okulların kapanacağı iddiası gündemde yer aldı. Peki, Ramazan'da okullar kapanacak mı? Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklamaları

Okullar kapanacak mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ankara, Gaziantep, Erzurum, Çorum, Bursa, Eskişehir ve Malatya'da uzaktan eğitime geçildiği açıklandı.

RAMAZAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, '81 ilde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi ihtimali var mı?' sorusuna verdiği yanıtta önümüzdeki haftaya işaret etti.

Bakan Ziya Selçuk, şunları söyledi:

* 2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor.

* 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu.

* İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar.

* Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor.

* Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

"BAZI KARARLAR ÇIKABİLİR"

* Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor.

* Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

"RAMAZAN BOYUNCA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

* Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz.

* Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı. Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik.

* Sonuç olarak biz Ramazan boyunca bazı izleme ve değerlendirme çalışmaları yapacağız, bunun sonucunda da restoran ve kafelerin durumunda değişiklik olacağı için okulların tek başına nasıl bir etki oluşturacağına dair bir fikrimiz olacak.

* 9 ilimizde şu an okulların açık olması, 2 ilimizde ilkokulların kapalı olması. Ramazan sürecinde bir azalmaya işaret ettiğinde daha fazla açılma noktasında bir karar alınabilir. Öncelikle seyretilmiş olarak bütün sınıf seviyelerin açılması, ondan sonra daha fazla açılması.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

* Dünyaya baktığımızda İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde öğretmenlerin öncelikli olarak aşılanmadığını biliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların diğer ülkelerle karşılaşıldığında oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Aşılanan insan sayısında görüyoruz bunu.

* Öğretmenlerle ilgili olarak ilk önce köy okullarından başlamak üzere, öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 10'u bunların içinden COVID geçirenler hariç olmak üzere aşılandı.

* 1 milyon 259 bin öğretmenin, öncelikle köy okullarından başlamak üzere sıraladığımız, tanımladığımız öğretmenler var.

"BİRAZ ÖNCE SAĞLIK BAKANIMIZLA GÖRÜŞME İMKANIM OLDU"

* Köy okullarındaki öğretmenlerimizin seyahat imkanları kısmi olarak farklılık arz ediyor diğer öğretmenlerimize göre. Biraz önce Sağlık Bakanımızla görüşme imkanım oldu. Peyderpey aşılama yapılıyor.

* Sadece aşının gelmesinde gecikmeler olduğu için bu gecikmeler öğretmenlerin aşılanması da söz konusu olabiliyor. 125 bin öğretmenimizin tekrar aşılanacağını ilk defa buradan söylemiş olayım.

* Dünyanın hiçbir ülkesinde önce öğretmenler aşılansın ondan sonra okullar açılsın uygulaması yok. Öğretmenlerimiz çok kıymetli.

* Öncelikli olarak aşılanmalarını istemem çok doğal. Benim görevimin doğası bunu gerektirir. Sayın bakanımız öğretmenlerle ilgili her zaman olumlu bakış açısına sahip olarak tabii ki aşılamayız bakış açısına sahip.

* Sağlık Bakanlığımızın politikaları konusunda elbette beklentilerimiz var ama sağlık konusunda, hekimlerimizle ilgili konularda yorum yapmamız çok doğru değil. Ben nasıl eğitim bilimci olmayan kişilerin yorum yapmaması beklentisi içerisindeysem.

* Bizim şu anda aşılamayla ilgili toplumun tamamında süreç hızla ilerlediğinde birtakım göstergeler de karşımıza çıkacak. Toplumda vaka sayıların azaldığını, hastanelerde oranların düşüşünü göreceğiz.

KAÇ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ CORONAYA YAKALANDI

Bakan Selçuk, 'Yüz yüze eğitime geçildiğinden bu yana kaç öğretmen ve öğrenci coronaya yakalandı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

* Biz bu verileri Sağlık Bakanlığı'ndan günlük alıyoruz. Ancak kendi kararlarımızı alırken veriye dayalı almak için alıyoruz. Bunu ilan etmek için almıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın verilerini açıklarsak doğru olmaz.

* Bilim Kurulu ile istişarelere baktığımızda farklı görüşler var. Küçük çocukların okula devam etmesi konusunda daha büyük mutabakat var.

* Yaş büyüdükçe riskin arttığı noktasında değerlendirmeler var. Farklı görüşler var ama şuna bakmak durumundayız. Dünyada hangi üniversitede, bilim çevrelerinde, DSÖ'de neler söyleniyor. Veriye dayalı bilgiler neler? Biz sadece eğitimsel kararlarımıza katkı sağlasın diye bu araştırmalara bakıyoruz.