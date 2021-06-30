Ramazan Çelik "Devrek Türküsü" için kamera karşısına geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan Çelik "Devrek Türküsü" için kamera karşısına geçti

Ramazan Çelik 'Devrek Türküsü' için kamera karşısına geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Hareketli türkülerin sevilen sanatçısı Ramazan Çelik Devrek'te klip çekti.

Hareketli türkülerin sevilen sanatçısı Ramazan Çelik Devrek'te klip çekti.

Hareketli türkülerin sevilen sanatçıları arasında yer alan Ramazan Çelik" Devrek Türküsü" adı altında ilçenin çeşitli yerlerinde hareketli türkünün içeriğini anlatan klip çekimleri gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Hüseyin Canayakın'ın yaptığı çekimlerde, Devrek'in dünyaca ünlü bastonu ve simidinin tanıtımı yapıldı. Devrek'in hakim tepesinde başlayan ve şehir merkezinin çeşitli yerlerinde devam eden çekimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

Gerçekleştirilen klip çekimleri hakkında konuşan Ramazan Çelik," Söz ve müziği Sadik Karaca'ya ait olan ve uzun çalışmalar sonucunda hayata geçirilen şarkımızı klip ile taçlandırmak istedik bunu yaparken de Devrek'in simidi ve dünyaca ünlü bastonunun da klipimizde tanıtarak ilçemize katkı vermeye çalıştık umarım bunda da başarılı olmuşuzdur. Takdiri değerli izleyicilerimize bırakıyor, klip çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Ramazan Çelik 'Devrek Türküsü' için kamera karşısına geçti
Ramazan Çelik 'Devrek Türküsü' için kamera karşısına geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ramazan Çelik "Devrek Türküsü" için kamera karşısına geçti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:43:11. #1.16#

title