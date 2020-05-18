Bayramda kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak? Bayramda 81 ilde sokağa çıkmak yasaklandı! 23-24-25-26 Mayıs'ta bütün illerde sokağa çıkmak yasaklandı!
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Bayramda kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak? Bayramda 81 ilde sokağa çıkmak yasaklandı! 23-24-25-26 Mayıs'ta bütün illerde sokağa çıkmak yasaklandı!

Ramazan ayının sonuna yaklaştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası Ramazan bayramı tatili ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yaptı. İşte herkesin merakla beklediği sorunun yanıtı! Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı! Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı kapsamı nedir?

Bayramda kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak? Bayramda 81 ilde sokağa çıkmak yasaklandı! 23-24-25-26 Mayıs'ta bütün illerde sokağa çıkmak yasaklandı!
18.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:40

Mübarek Ramazan ayı korona günlerinde karantinada hızlı bir şekilde geçti. Ramazan bayramına az bir zaman kaldığı şu günlerde vatandaşlarımız bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merakı içindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası milyonların merakla beklediği Ramazan bayramı tatilini açıkladı. İşte detaylar:

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bugün gerçekleşen Kobine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini de dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta tüm illerde yani 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tüm Türkiye bayramda evlerinde olacak!

Ramazan bayramında 81 ilde sokağa çıkmak yasaklandı! 23-24-25-26 Mayıs'ta bütün illerde sokağa çıkmak yasaklandı! Bayramda sokağa çıkma yasağı nedir?
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR, TARİHİ VE KÖKENLERİ!

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan Bayramı: Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? ('kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadAti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

Şeker Bayramı: Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmişidir. Iyd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür.Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

Ramazan Bayramı ve Şeker Bayramı adlandırmaları, Türkiye'de politik zemine kaymış bir tartışma konusudur. Ramazan Bayramı adını savunanlar, Şeker Bayramı adını, bayramın dini vurgusundan uzak olduğu gerekçesiyle tercih etmezler. Şeker ifadesini savunanlar ise bu ismin dayatılarak değil tarihi adlardan evrilerek günümüze geldiğini, bayramın Ramazan ayında değil Şevval ayında başladığını söyleyerek, ramazan adını dindarlaşmaya yönelik bir dayatma olarak görür.

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Muhammed tarafından düzenlendi. İlk ramazan bayramıyla ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

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