Ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Koronavirüs etkisini halen daha devam ettirmekte. Vatandaşlar Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? soruların yanıtını sizler için haberimizde ele aldık.

Ramazan ayı corona günlerinde hızlı bir şekilde geçmekte. Özellikle bun ramazan corona virüs nedeniyle çoğu günler sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasaklarla geçti. Ramazan bayramına az bir zaman kaldığı şu günlerde vatandaşlarımız bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağının hükümetin gündeminde olduğu belirtiliyor. Şuan için hiç bir şey netleşmese de Cumhurbaşkanı tarafından konun masaya yatırıldığı ve ele alındığı gelen bilgiler arasında Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirilmektedir. Karar kesinleştiği taktirde buradan sizlere bilgi paylaşımında bulunacağız.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER HANGİLERİ?

Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise illerde ise yasak uygulanmayacak.Sokağa çıkma yasağı uygulanan iller şu şekilde; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.