Ramazan bayramına doğru

Malatya Valisi Aydın Baruş, ramazan bayramı münasebetiyle valilik personeliyle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş'ın makamında bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Vali Yardımcıları Ali Deniz Sürmen, Ahmet Çırakoğlu, Abdül Kadir Duran, Turgay Gülenç, Mehmet Güder, Güher Sinem Büyüknalçacı birim amirleri ve personel katıldı.

Tüm personelle tek tek bayramlaşan Baruş, personellerin aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Kaynak: AA