Ramazan Bayramı kutlanıyor

Artvin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesince Atapark önünde organize edilen programda Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve beraberindeki protokol üyeleri, kent halkıyla bayramlaştı.

Buradaki bayramlaşma merasimin ardından Artvin Merkez Camisi meydanındaki bir çay bahçesine giden Vali Doruk ve beraberindekiler, burada vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet etti.

Doruk, bayramların dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyede yaşandığı özel günler olduğunu ifade etti.

Bu özel günlerde sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Doruk, toplumsal dayanışmanın da gereği yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret etmenin, maddi ve manevi yardımlarda bulunmanın ve onları sevindirmenin bayramı gerçek anlamda bayram yapacağına işaret etti.

Bayramın huzurlu ve güzel bir ortamda geçmesi için kentte gereken her şeyin yapıldığını dile getiren Doruk, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Buradaki programın ardından Vali Doruk ile Belediye Başkanı Elçin, Çarşı Mahallesi Polis Karakolu, 25. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, burada görev yapan polis ve askerin bayramlarını kutladı.

Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerini de ziyaret ederek çocuklarla bayramlaşan Doruk, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Doruk ve beraberindekiler, Artvin Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastaların bayramını da kutladı.

Kaynak: AA