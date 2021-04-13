Ramazan ayının ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri! Ramazan ayında kılınacak namazlar!
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Ramazan ayının ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri! Ramazan ayında kılınacak namazlar!

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Ramazan ayının ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri! Ramazan ayında kılınacak namazlar!

Ramazan'ı Şerif'in ilk gece namazı 12 Nisan Pazartesiyi 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece kılınacaktır. İlk gece namazı nasıl kılınır? İlk gece namazı tarifi nasıldır? vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ramazan ayının ilk gece namazı ne zaman kılınır? Ramazan ayı ilk gece namazı tarifi nedir?

RAMAZAN AYININ İLK GECE NAMAZI KILINIŞI VE TARİFİ

Yüca sahabi İbnü Mes'ud (Radıyallahı Anh) 'ın torunu ve ondan gelen ilimleri en iyi bilen allame, fakih ve muhaddis Abdurrahman ibnü Abdillah el-Mes'udi (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur:

"Bana ulaşan bir rivayete göre; Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnna fetahnâ leke fethan mubina'yı (yani Feth Suresi'ni) okuyan kişi, o sene tüm afetlerden korunur."

(Kaynak : el-Müstağfiri, Fezaill'ül Kur'an, es-Sa^lebi, el-Keşfü ve'l-beyan, Abdülkâkdir el-Geylâni, el-Ğunye, el-Hallal, es-Silefi, Ebu Abdillah el-Hubeyşi, Abdurrahman es-Safuri, el-Üchuri, Ruhu'l-beyan)

RAMAZAN AYININ İLK GECE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Ramazan ayının ilk gece namazı 12 Nisan Pazartesiyi 13 Nisan Salıya bağlayan gece kılınmaktadır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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