Ramazan ayının her 10 gününün zikirleri nelerdir? Ramazan-ı Şerif ayının ilk, orta ve son on günlerinin zikri!

Mübarek üç ayların üçüncüsü ve 11 ayın sultanı Ramazan ayında zikir çekmek çok sevaptır. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının ilk 10 gününde, orta 10 gününde ve son 10 gününde her gün yüz kere çekilecek zikirler mevcuttur. Peki, Ramazan ayında çekilecek zikirler nelerdir? Ramazan ayı hangi gün 100 zikir çekilir? Ramazan ayı zikirleri haberimizde!

Ramazan ayının her 10 gününde çekilecek zikirlerin Arapça'sı ve Türkçe meali merak ediliyor. Ramazan ayının ilk 10 günü ne zaman ve hangi zikirler çekilir? Ramazan ayının ikinci 10 günü ne zaman ve hangi zikirler çekilir? Ramazan ayının üçüncü 10 günü ne zaman ve hangi zikirler çekilir? Detaylar yazımızda.

RAMAZAN AYININ HER ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan mervi olan: "Ramazan ayının evveli büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden azattır." hadisi şerifinden dolayı olsa gerektir ki alimlerimiz, her biri 100 er kere okunmak üzere aşağıdaki zikirleri okumayı müstehap görmüşlerdir.

İlk on gününde (13 Nisan Salı-22 Nisan Perşembe günleri arası) her gün 100 kere:

[Ya Erhamerrahimîn]

("Ey acıyanların en merhametlisi!")

İkinci on gününde (23 Nisan Cuma-2 Mayıs Pazar günleri arası) her gün 100 kere:

[Ya Ğafferazzünüb]

("Ey tüm günahları çokça bağışlayan!")

Üçüncü on gününde (3 Mayıs Pazartesi-12 Mayıs Çarşamba günleri arası) her gün 100 kere:

[Ya Muğtigarrigâb]

("Ey boyunları (cehennemden) âzâz eden!")

(Kaynak : İbnü Huzeyme, es-Sahih, Sıyam - el-Beyhaki, Fezailü'l-evkat, Şu'abül-iman)

(Kaynak : el-Hacce Dürriyye Halil el-Hurfan, el-Fevaidü'l-İlahiyye - Maü'l-Ayneyn eş-Şenkiti, Na'tü'l-bidayat)

(Teşekkür : Bu zikirlerin tariflerini, hadisleri ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

2021 RAMAZAN AYI BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ 10 GÜNLERİ NE ZAMAN?

Ramazan ayında ilk 10 günü, orta 10 günü ve son 10 günü her gün 100'er defa farklı zikirler çekiliyor. 2021 yılına göre bunları gün gün paylaşalım.

Ramazan Ayı 2021 ilk 10 günü ne zaman : 13 Nisan Salı-22 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 2021 ikinci 10 günü ne zaman : 23 Nisan Cuma-2 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 2021 üçüncü 10 günü ne zaman : 3 Mayıs Pazartesi-12 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (13 NİSAN-22 NİSAN) ARASI ZİKRİ

Ramazan ayının ilk 10 gününde 100 kere [Ya Erhamerrahimîn] zikri çekiliyor.

RAMAZAN AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (23 NİSAN-2 MAYIS) ARASI ZİKRİ

Ramazan ayının ikinci 10 gününde 100 kere [Ya Ğafferazzünüb] zikri çekiliyor.

RAMAZAN AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (3 MAYIS-12 MAYIS) ARASI ZİKRİ

Ramazan ayının üçüncü 10 gününde 100 kere [Ya Muğtigarrigâb] zikri çekiliyor.