Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olur mu?

Ramazan ayına sayılı günler kala en merak edilen konulardan birisi Ramazan'da tam kapanma olacak mı? oldu. Ramazan'da kapanmanın olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde salı günü yapılacak Kabine toplantısında netleşecek. Peki, Ramazan bayramında tam kapanma olur mu? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda yasaklar var mı? Ramazan'da tam kapanma olup olmayacağı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında. Kabinede 21 günlük tam kapanma gündemde yer alması bekleniyor. Peki, Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 21 günlük tam kapanma olacak mı?

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca; "Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor." ifadelerine yer verdi.

RAMAZAN AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son dönemde artan korona vakaları sonrasında salı günü başlayacak Ramazan ayında kısıtlamaların artırılması gündeme geldi. Alınacak tedbirlerin görüşüleceği Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yarın toplanacak. Son kararların alınacağı ve Ramazan'da kapanmanın olup olmayacağı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde salı günü yapılacak Kabine toplantısında netleşecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'ndan ardından salı günü de Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları Kabine üyeleriyle paylaşılacak.

YENİ RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak. Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek olacak.

RAMAZAN'DA UYGULANACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce "Ramazan ayında ülkemizi dinlendirmek istiyoruz" açıklaması ile yeni kısıtlamaların işaretini vermişti. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Tam kapanma olup olmayacağı, kafe ve restoranların kapanması, kamuda çalışma düzeni,65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği, şehirlerarası seyahat kısıtlaması gibi pek soru yanıtını Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak açıklamayla bulacak.

AŞILAMADAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Koronavirüs aşılamaları da toplantının gündeminde olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi Temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

RAMAZANDA YASAKLAR VAR MI?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre; Vaka sayısındaki hızlı artış, 25 günde illerin yüzde 50'sinin kırmızıya dönmesine neden oldu. Uzmanlar, il bazlı yeni kararlar alınabileceğini belirterek, bunu "Sıkıyönetim olmadan sıkıyönetim uygulamasına" benzetti. İlin rengi kırmızı olmasa bile farklı kurallar uygulanabilecek. Yapılan toplantılarda Samsun gibi gerileme sağlanamayan illerde tamamen kapatmanın gündeme gelebileceği, il giriş-çıkışlarının da kapatılmasının tartışıldığı belirtiliyor.

Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. "Bugünkü vakalar, nisanın 10-15'inde hastanelere yansıyacak" diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.