Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2020?

20.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:31

Ramazan bayramı kaç gün? On bir ayın sultanı Ramazan, İslam dünyasında en kutsal zamanlar arasında yer alıyor. Günün büyük bir bölümünde oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, dostlarının ve ailelerinin doldurduğu sofralarla iftarlarını açıyorlar. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde; 2020 Ramazan ayının başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirtilmiştir. Böylece vatandaşlar, 23 Nisan gecesi ilk sahuru yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacaklar. 23 Mayıs Cumartesi akşamı Ramazan ayı son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan'ın ardından 23 Mayıs Cumartesi günü arefe, 24 Mayıs Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günüdür. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sonlanacak.

2020 Ramazan Bayramı;

24 Mayıs 2020 Pazar 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. gün olarak biliniyor.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Ay takvimine göre dokuzuncu ayın adı olarak bilinen Ramazan ayı, Müslümanlıkta büyük öneme sahiptir. Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır, "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır, oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denmiştir.

Yüce Allah Kur'an'da, " Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde yer alan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de 19 Mayıs 2020'de gerçekleşecek. Bu günde tüm Müslümanlar bol bol ibadet ederek, Allah'tan (c.c.) af dilerler.