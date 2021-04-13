Ramazan alışverişi
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Ramazan alışverişi

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Alışveriş yapanlardan detaylar Çarşıdan detaylar Esnaflarla röportaj Tunus'ta ramazan ayının ilk gününde alışveriş yapmak isteyenler, başkent Tunus'taki Merkez Çarşısı'na akın etti.

Görüntü Dökümü:

Alışveriş yapanlardan detaylar

Çarşıdan detaylar

Esnaflarla röportaj Tunus'ta ramazan ayının ilk gününde alışveriş yapmak isteyenler, başkent Tunus'taki Merkez Çarşısı'na akın etti.

Ramazan alışverişi
Ramazan alışverişi
Ramazan alışverişi
Ramazan alışverişi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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