Ramazan alışverişi
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Görüntü Dökümü: Alışveriş yapanlardan detaylar Çarşıdan detaylar Esnaflarla röportaj Tunus'ta ramazan ayının ilk gününde alışveriş yapmak isteyenler, başkent Tunus'taki Merkez Çarşısı'na akın etti.
Görüntü Dökümü:
Alışveriş yapanlardan detaylar
Çarşıdan detaylar
Esnaflarla röportaj Tunus'ta ramazan ayının ilk gününde alışveriş yapmak isteyenler, başkent Tunus'taki Merkez Çarşısı'na akın etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi