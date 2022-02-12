Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Rainbow Six Siege, son 18 ayda 166 binden fazla oyuncuyu banladı

Ubisoft, son bir buçuk yıl içerisinde Rainbow Six Siege'de 166 binden fazla oyuncuyu banladı.

Siege ekibi, anti hile programı BattleEye'ın grafiğini ve son 18 ay içerisinde banlanan oyuncuları içeren yeni bilgileri Twitter'dan paylaştı. Paylaşılan istatistiklerde son bir buçuk yılda ortalama olarak ayda 14 bin hileci banlandı.

Rainbow Six Siege'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Anti hile konusunda sizi güncel tutacağımıza söz verdik." ifadelerine yer vererek istatistikleri paylaştı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Ayrıca ekip, Rainbow Six Siege oyuncularının hile yaptığını gösteren video kanıtlarını sosyal medyada yakalamasına ve paylaşmasına izin veren özellikleri içeren R6 Analist uygulamasını da bildirdi.

Rainbow Six Siege ekibi, hile yapanları tespit etmeye ve yasaklamaya kararlı olduklarını açıkladı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Rainbow Six Extraction, Ubisoft, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title