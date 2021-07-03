Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri 2021! Tom Clancy's Rainbow Six: Siege kaç GB? Rainbow Six: Siege Steam fiyatı nedir?
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Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri 2021! Tom Clancy's Rainbow Six: Siege kaç GB? Rainbow Six: Siege Steam fiyatı nedir?

Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri 2021! Tom Clancy's Rainbow Six: Siege kaç GB? Rainbow Six: Siege Steam fiyatı nedir?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ubisoft tarafından yayımlanan birinci şahıs nişancı türü oyunu Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 2014 yılınının en iyi oyunu seçilmiştir. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler nişancı oyunu Rainbow Six: Siege grafik ve animasyonlarıyla dikkat çekiyor. Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri nelerdir? Tom Clancy's Rainbow Six: Siege kaç GB? Detaylar haberimizde...

2015 yılında çıkan Rainbow Six: Siege veya Rainbow 6: Siege, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmektedir. Anvil motoruyla desteklenen birinci şahıs nişancı türünde olan video oyunu IGN tarafından E3 2014'ün en iyi oyunu seçilmiştir. PlayStation 4, Xbox One ve PC için desteklenen oyun, yeni nesil konsollarda da ulaşılabilir oldu. PlayStation 5 ve Xbox Series X ile uyumlu olan oyunun ilerleyen zamanlarda daha da güçlenmesi bekleniyor.

Rekabetçi oyuncuların en beğendiği yapımlar arasında yer alan Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Rainbow Six Siege oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Rainbow Six Siege kaç GB? Rainbow Six Siege Steam satış fiyat nedir? Sizler için derledik...

FORZA HORIZON 4 STEAM FİYATI

Steam üzerinden satışa sunulan Rainbow Six: Siege üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Deluxe Edition, Operator Edition ve Ultimate Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde; Deluxe Edition: 44 TL, Operator Edition: 157 TL, Ultimate Edition: 243 TL.

RAINBOW SIX SIEGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Rainbow Six Siege Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3GHz or better, AMD Phenom II X4 945 @ 3.0Ghz or better
  • RAM: 6 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5770, And DX11 cards with 1GB VRAM
  • Depolama Alanı: 83 GB

Rainbow Six Siege Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3GHz or better, AMD FX-8120 Eight-Core @ 2.6Ghz or better
  • RAM: 8 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon HD 7970/ R9 280x (2GB VRAM)
  • Depolama Alanı: 83 GB
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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Rainbow Six: Siege sistem gereksinimleri 2021! Tom Clancy's Rainbow Six: Siege kaç GB? Rainbow Six: Siege Steam fiyatı nedir? - Haberler
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