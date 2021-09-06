Rainbow Six Siege'de AFK kalanlara yeni yaptırımlar uygulanacak

Rainbow Six Siege'in Twitterdan yaptığı açıklamada AFK kalanlara bu haftadan sonra manuel yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Son zamanlarda Rainbow Six Siege'de AFK sorunları yaşanmasının ardından Ubisoft'a gelen birçok şikayetin ardından Ubisoft olaya el atma kararı aldı.

Rainbow Six Siege'in Twitter hesabından paylaştığı açıklamada "Son haftalarda, oyunda AFK yöntemlerini kötüye kullanan oyuncularla ilgili artan bir sorunun farkına vardık. Her zaman olduğu gibi, oyuncumuzun oyun deneyimini bozan ve kötüleyen oyunculara müsamaha göstermeyeceğiz. Bu davranışı kötüye kullandığını tespit ettiğimiz kişilere karşı bugünden itibaren bir dizi manuel yaptırımla harekete geçiyoruz. Önümüzdeki haftalarda, sorunu hafifletmek için tasarım değişikliklerini değerlendirecek ve yeni otomatik AFK algılamaları üzerinde çalışacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Yıllardır AFK kullanıcıların oyunun akışı bozması gerekçesiyle tedbir uygulanmaması üzerine Ubisoft'tan bir adım geldi. Oyuncular şimdiden AFK probleminin kalkacağından dolayı sevinçliler.

Rainbow Six Siege'in yaptığı açıklamaya buradan gidebilirsiniz.

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