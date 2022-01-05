Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri açıklandı

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan yaklaşan bir taktik nişancı oyunudur. Rainbow Six Siege'in (2015) bir yan ürünü olan Extraction, oyuncuların Archaeans adı verilen bir tür parazit benzeri uzaylılarla savaşmak ve onları yenmek için birlikte çalışması gereken bir işbirlikçi çok oyunculu oyundur.

Rainbow Six Extraction Sistem Gereksinimleri Neler?

Rainbow Six Extraction Düşük Sistem Gereksinimleri (1080p)

İşlemci: Intel i5-4460/ AMD Ryzen 3 1200

GPU: Nvidia GeForce GTX 960 4GB/ AMD RX 560 4GB

RAM: 8GB (Çift kanallı kurulum)

OS: Windows 10 64 bit

Depolama: 85GB

Rainbow Six Extraction Yüksek Sistem Gereksinimleri (1080p)

İşlemci: Intel i7-4790/ AMD Ryzen 5 1600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 6GB/ AMD RX 580 8GB

RAM: 16GB (Çift kanallı kurulum)

OS: Windows 10 64 bit

Depolama: 85GB

Rainbow Six Extraction Yüksek Sistem Gereksinimleri (1440)

İşlemci: Intel i5-8400/ AMD Ryzen 5 2600X

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 6GB/ AMD RX 5600CT 6GB

RAM: 16GB (Çift kanallı kurulum)

OS: Windows 10/11 64 bit

Depolama: 85GB

Rainbow Six Extraction Ultra Sistem Gereksinimleri (2160p)

İşlemci: Intel i9-9900K/ AMD Ryzen 7 3700X

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 10GB/ AMD RX 6800XT 16GB

RAM: 16GB (Çift kanallı kurulum)

OS: Windows 10/11 64 bit

Depolama: 85GB (+9GB HD Dokular)

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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