Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri açıklandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Tom Clansy's Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri açıklandı. Rainbow Six Extraction sistem gereksinimleri neler? Rainbow Six Extraction kaç GB? Detaylar haberimizde…
Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan yaklaşan bir taktik nişancı oyunudur. Rainbow Six Siege'in (2015) bir yan ürünü olan Extraction, oyuncuların Archaeans adı verilen bir tür parazit benzeri uzaylılarla savaşmak ve onları yenmek için birlikte çalışması gereken bir işbirlikçi çok oyunculu oyundur.
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