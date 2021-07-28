Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan kimdir?
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Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan kimdir?

Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan kimdir?
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En çok izlenen gündüz kuşağı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Temmuz ayında sezon finali yapmıştı. Bu süre içerisinde önemli gelişmelerin altına imzasını atmaya devam eden programın başarılı ismi Avukat Rahmi Özkan hakkında Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Rahmi Özkan öldü iddiası doğru mu? Rahmi Özkan öldü mü? gibi soruların yanıtları aratıldı.

Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Rahmi Özkan öldü iddiası doğru mu? Rahmi Özkan öldü mü? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı. Başarılı avukat hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

AVUKAT RAHMİ ÖZKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı ismi olan Avukat Rahmi Özkan hakkında ortaya atılan gelişmeler, iddia olarak karşımıza çıkmakta ve resmi bir açıklama bulunmamakta.

Rahmi Özkan daha önce de klimanın çarpması nedeniyle hasta olmuştur. Bu konuda açıklama yapan Müge Anlı, farklı iddiaların ortaya atılmaması gerektiğinin de altını bir kere daha çizmişti.

AVUKAT RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.

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