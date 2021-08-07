Rahmi Koç'tan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e nezaket ziyareti
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Rahmi Koç'tan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e nezaket ziyareti

Rahmi Koç'tan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e nezaket ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin en önemli iş adamlarından Mustafa Rahmi Koç, kız kardeşi Semahat Sevim Koç Arsel ile birlikte İbramaki Sanat Galerisi'ni ziyaret ederek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel ile bir araya geldi.

Türkiye'nin en önemli iş adamlarından Mustafa Rahmi Koç, kız kardeşi Semahat Sevim Koç Arsel ile birlikte İbramaki Sanat Galerisi'ni ziyaret ederek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel ile bir araya geldi.

İş İnsanı Mustafa Rahmi Koç ve kız kardeşi Semahat Sevim Koç Arsel, İbramaki Sanat Galerisi'nde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı Başkanı Levent Köylü ve Setur Marina Genel Müdürü Hakan Tellioğlu tarafından karşılandı. Kuşadası'nda yaşama geçirilen kültür-sanat projelerinin ele alındığı ziyarette Mustafa Rahmi Koç, Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde açılan Ada Modern Sanat Galerisi'ni çok beğendiğini ifade ederek Başkan Ömer Günel'e başarılar diledi.

Mustafa Rahmi Koç'un nazik ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade den Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Fosil ve Mineral Müzesi ve Kervansaray ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgi aktardı. Kuşadası'nı kültür ve sanatla anılan bir kent haline getirmek istediklerini ifade eden Başkan Ömer Günel "Ziyaretiniz bizim için çok değerli. Sizin kadar kültüre ve sanata önem veren bir iş insanının tecrübelerinden istifade etmek isteriz" dedi. - AYDIN

Rahmi Koç'tan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e nezaket ziyareti
Rahmi Koç'tan Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e nezaket ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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