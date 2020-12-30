Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi
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Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi

30.12.2020 08:24 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:56
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek beklediğinin müjdesini verdi. Anne Gül Sunal'ın kızının fotoğrafını paylaşarak rahmetli eşine seslendiği paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Evliliklerini basından uzakta yaşayan ikili, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

30 HAFTALIK HAMİLE

Sessiz sedasız evlenen Ezo Sunal, dün Instagram hesabından peş peşe pozlarını paylaştı. 30 haftalık hamile olduğunun müjdesini veren Ezo Sunal, "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Berna Laçin, Pınar Altuğ Atacan, Aylin Kontente, Doğa Rutkay Kamal, Alper Kul ve Efe Parlar gibi ünlü isimler, paylaşıma yorum yaparak çifti tebrik etti.

"KEMAL, BİR TORUNUMUZ DAHA OLUYOR"

Kızının paylaşımına sessiz kalamayan Gül Sunal "Benim bebeğim anne olacak inşallah" yorumunu yaptı. Kızının hamilelik pozunu Instagram hesabından paylaşan Gül Sunal, "Kemal, canım kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur" diyerek herkesi duygulandırdı.

Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi


İşte karnı burnunda hamile Ezo Sunal'ın pozları...

Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi
Ezo Sunal, annesi ve eşi
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi
Haber Yorumları (1)
ŞK: şımarıklık
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