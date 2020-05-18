Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayan model Larissa Gacemer, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını söyledi. Açıklamasıyla herkesi derinden sarsan Gacemer'e eşi Burak Gacemer de "Sen bana yetersin" diyerek destek oldu.

Brezilyalı model Larissa Gacemer, Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlendi. Evliliklerindeki eğlenceli anları sık sık Instagram hesabından paylaşan Larissa, takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayınca bir rahatsızlığından dolayı evlat sahibi olamadığını söyledi. Brezilyalı modele ünlü isimlerin yanı sıra eşinden de destek gecikmedi.

"SEN BANA YETERSİN"

Larissa'nın "Çocuğum olmuyor" dediği videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir çok ünlü isimden destek mesajları yağdı. Larissa'ya en anlamlı destek ise eşinden geldi. Eşinin videosunun altına yorum yapan Burak Gacamer "Sen bana yetersin" dedi. Gacamer'in bu yorumu 178 binden fazla beğeni alırken 1700'e yakın da yorum aldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Larissa Gacamer'in herkesin derinden etkileyen videosuna Aslıhan Güner, Anıl Altan, Pelin Akil, Didem Soydan, Eda Eda, Almeda Abazi, Özlem Yıldız, Zeynep Mahsur, İlayda Erkök ve Özge Ulusoy gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi. Larissa Gacamer'in videosu ise yaklaşık 3 milyon kişi tarafından görüntülendi.